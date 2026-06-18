監督采配で上回った日本がオランダの逃げ切りを許さず選手たちはもちろん、観戦している私も疲れました。ヒヤヒヤドキドキでしたが、次につながる勝ち点1を取ることができました。2回リードされながら追いついたのは本当に大きかったと思います。前半の日本代表は割り切った戦いをしていました。前からプレスをかけるのでなく、後ろにかまえてスペースを消して対応。ボールを持たれても各選手が慌てることなく、侵入してくる相手を