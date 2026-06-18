8回の守備で三塁線と三遊間の打球を立て続けにさばいた【MLB】ブルージェイズ 3ー0 レッドソックス（日本時間18日・ボストン）ブルージェイズの岡本和真内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのレッドソックス戦に「5番・三塁」先発出場。打席では2打数無安打2四球だったが、試合終盤の8回には2者連続で美技を披露。地元放送局から大興奮の声が上がっている。見せ場は3点リードで迎えた8回1死一塁の守備で訪れた。相手のマイヤ