筋肉をつけすぎることへの懸念を“払拭”ドジャースの大谷翔平投手が見せる規格外の肉体とスピードが、米国の指導者からも熱い視線を浴びている。フィジカル強化などを指導する米国のコーチが自身の公式X（旧ツイッター）を更新。「スピードが落ちる」とウエートトレーニングを敬遠しがちな若年層の傾向に警鐘を鳴らし、筋骨隆々でありながら俊敏に動く大谷を引き合いに出して独自の指導論を展開した。話題となっているのはア