All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、共演作が見たいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：反町隆史×松嶋菜々子／51票2位にランクインしたのは、反町隆史さんと松嶋菜々子さんのご夫婦です。1998年の大ヒットドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共