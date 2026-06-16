すぐに飲みたいときに便利な簡単テクニック！ 暑くなってくると、冷たいドリンクが飲みたくなりますね。今回は、飲みたいと思ったときすぐ作れる、簡単アイスティーの作り方をご紹介します。ひんやりしておいしいですよ。仕事や休憩タイムのお供にぜひ。 市販のティーバッグを活用！ 1. ティーバッグをカップに入れ、熱湯を注ぎます。 2. 充分に色が出たらティーバッグを取り出し、カップに氷をたくさん入れます。これで