マリオット・インターナショナルは、高級ウェルネスホスピタリティブランド「Lefay（レファイ）」をポートフォリオに加えた。創業者一族のレアリ家とジョイントベンチャーを設立した。ジョイントベンチャーがブランドと知的財産を保有し、イタリア国内の不動産は創業家一族が継続して保有する。マリオットによる、ラグジュアリーウェルネスに特化したブランドの導入は今回が初めて。Lefayは、2006年にドメニコ・アルチデ・レアリと