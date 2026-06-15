c 2026 Disney and its related entities全国のケーブルテレビおよび衛星放送などで放送中のディズニーの子ども向けチャンネル「ディズニージュニア」で、人気アニメーション『ちいさなプリンセス ソフィア』の7年ぶりとなる新シリーズの放送が決定！この放送に先駆けて、新キャラクターたちが登場するショートストーリー『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』が日本初放送される事に。しかも一挙５話お届け！さらに、