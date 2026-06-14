豊臣兄弟を支えた軍師・竹中半兵衛（演・菅田将暉）の最期はどのようなものだったのか。日本大学総合科学研究所の早川智教授は「天正7年（1579年）6月13日、播磨三木城の包囲中に病に倒れ、36歳の若さで亡くなったとされている。当時の一次資料は少ないが、のちに日本人の『国民病』と言われるほど猛威をふるった感染症を患っていた可能性が高い」という――。写真＝時事通信フォト竹中氏陣屋跡竹中半兵衛の銅像（岐阜県不破郡垂