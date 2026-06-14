バルガスは2024年7月末にトレードでホワイトソックス入り【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回1/3を1安打1失点の快投を見せ、今季7勝目を挙げた。9回に被弾して大記録は逃したものの、圧倒的な投球に敵軍打者も脱帽している。2024年までドジャースに在籍していたミゲル・バルガス内野手は、山本の快投を“予感”し