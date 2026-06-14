バルガスは2024年7月末にトレードでホワイトソックス入り

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回1/3を1安打1失点の快投を見せ、今季7勝目を挙げた。9回に被弾して大記録は逃したものの、圧倒的な投球に敵軍打者も脱帽している。2024年までドジャースに在籍していたミゲル・バルガス内野手は、山本の快投を“予感”していたようだ。

山本は初回から完璧な投球を披露した。8回2死まで1人の走者も許さず、味方の失策で完全試合が消滅した後も無安打投球を継続。しかし、9回先頭のピーターズにソロ本塁打を浴び、ノーヒットノーランは幻となった。

敵地もスタンディングオベーションで称えた快投。この日、三直、一直、左直で3打数無安打に終わったバルガスは試合後、山本を素直に称えた。MLB公式サイトでホワイトソックス番を務めるスコット・マーキン記者が談話を紹介している。

山本の好投の要因について問われたバルガスは「（特別な理由なんてない）それがヤマモトだからさ」と語ったという。もともとドジャースの有望株として期待された26歳は、2024年7月のトレードで当時低迷していたホワイトソックスに入団した。山本とも数か月間チームメートでもあった。今季好調の男からしても、エースの存在は色褪せなかったようだ。（Full-Count編集部）