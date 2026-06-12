12日午前、長野県須坂市の集合住宅で女性の遺体が見つかりました。この部屋には80代の夫婦が住んでいて、警察は、夫が無理心中を図った可能性も視野に捜査しています。中村柊斗記者「現在、辺りには規制線が張られており、警察や鑑識が捜査を続けています」12日午前10時半すぎ、須坂市墨坂南の集合住宅の一室で女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、この部屋には80代の夫婦が暮らしていて、遺体は80代の妻とみられ、何者