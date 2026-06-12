チェコ代表を率いるミロスラフ・コウベク監督が、7時間前に更新されたばかりの歴代最年長指揮官の記録を塗り替えた。現地時間11日に開幕を迎えた北中米W杯。開幕戦となったA組第1節メキシコ代表vs南アフリカで、南アフリカの指揮を執ったウーゴ・ブロース監督は74歳62日で指揮を執り、W杯最年長記録を更新した。しかし、わずか7時間後、その記録が塗り替えられることとなる。A組のもう一試合、韓国代表vsチェコ代表が行われ