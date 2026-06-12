増え続けるストーカー被害に歯止めをかけるためストーカー加害者にGPS端末を装着する考えが浮上しているが、2026年6月11日放送の「ひるおび」（TBS系）では、ストーカー被害対策としては、カウンセリングの義務化が急務だとの意見が出た。眞鍋かをり「本当に思いきった法律改正が必要」番組はストーカー規制法違反の検挙数が2025年に1546件と過去最多になったことを報じる。危機感を募らせた自民党の調査会は、ストーカー規制法に