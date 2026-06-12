[6.11 W杯A組第1節 メキシコ - 南アフリカ]北中米ワールドカップ開幕戦でいきなり今大会初のレッドカードが提示された。南アフリカ代表のMFヤヤ・シトレは前半の失点に繋がるボールロストに続き、後半は一発退場処分を下される悪夢の一戦になった。1点リードのメキシコ代表は後半4分、MFロベルト・アルバルドのスルーパスにMFブライアン・グティエレスが反応。オフサイドなく中央を抜け出してGKと1対1になったが、ペナルティエ