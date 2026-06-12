北中米W杯開幕戦でレッドカード!! 南アフリカMFシトレは前半に失点関与のロスト、後半に一発退場で悪夢の試合に
[6.11 W杯A組第1節 メキシコ - 南アフリカ]
北中米ワールドカップ開幕戦でいきなり今大会初のレッドカードが提示された。南アフリカ代表のMFヤヤ・シトレは前半の失点に繋がるボールロストに続き、後半は一発退場処分を下される悪夢の一戦になった。
1点リードのメキシコ代表は後半4分、MFロベルト・アルバルドのスルーパスにMFブライアン・グティエレスが反応。オフサイドなく中央を抜け出してGKと1対1になったが、ペナルティエリアに入る直前で後方からシトレに倒された。
主審はシトレのファウルと判定するとともに、決定的な得点機会の阻止で一発退場と判断。南アフリカは追いかけるなかで残り時間を10人で戦うことになった。
シトレはこの試合の前半9分、GKのパスを受けるも厳しいプレスを受けてボールを失ってしまい、そのまま失点を許していた。待ち望んだワールドカップだが、シトレにとっては最悪とも言える幕開けになってしまった。
北中米ワールドカップ開幕戦でいきなり今大会初のレッドカードが提示された。南アフリカ代表のMFヤヤ・シトレは前半の失点に繋がるボールロストに続き、後半は一発退場処分を下される悪夢の一戦になった。
1点リードのメキシコ代表は後半4分、MFロベルト・アルバルドのスルーパスにMFブライアン・グティエレスが反応。オフサイドなく中央を抜け出してGKと1対1になったが、ペナルティエリアに入る直前で後方からシトレに倒された。
シトレはこの試合の前半9分、GKのパスを受けるも厳しいプレスを受けてボールを失ってしまい、そのまま失点を許していた。待ち望んだワールドカップだが、シトレにとっては最悪とも言える幕開けになってしまった。
ここで試合の流れを左右する大きな判定— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 11, 2026
シトレがDOGSOで一発退場
️#FIFAワールドカップ グループA
メキシコ×南アフリカ
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