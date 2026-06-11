堺市の女子中学生が受けたいじめについて市の第三者委員会が当時の教頭ら5人に不適切な言動があったと指摘しました。 堺市の第三者委員会がまとめた報告書によりますと、おととしまで市内の公立中学に通っていた女子生徒は、所属していた部活動の部員から、SNSで「しね」とメッセージが送られたり、複数の部員から「ゴリラ」と言われたりするなど、3年間にわたり、14件のいじめを受けたということです。 また報告書