「朝ドラのヒロインといえば大役ですから、撮影現場で余裕をなくしてしまう人もしばしば。ですが、上坂さんは違うんです」こう話すのは制作関係者。放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』でダブルヒロインのひとりを演じる上坂樹里（20）の撮影現場での過ごし方が、制作スタッフの間で話題になっているという。「上坂さんは以前から読書好きを公言していますが、『風、薫る』の現場でも少しでも時間があれば読書をしているそうで