大分市の神崎小学校の児童が11日、地元特産のビワを収穫しました。 【写真を見る】地元特産ビワを小学生が収穫「あんまり取れなかった」虫被害で収穫量が例年の半分以下に大分 大分市の神崎小学校では地元の特産品について知ってもらおうと、年間を通じてビワを栽培しています。11日は、1年生から6年生の児童32人が学校近くの果樹園でビワ収穫を体験しました。児童たちは長いはさみなどを使って実を傷つけないよう収穫してい