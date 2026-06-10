6月11日(木)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『百年構想リーグ非公式アウォーズ』のLIVE配信を行います。◯出演海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン