きょう（10日）午前10時50分ごろ、香川県善通寺市の「善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター」に納品されたコッペパンに長さ2ミリ程度薄い金属片が付着しているのが、センターの検品で見つかりました。 【写真を見る】コッペパンに金属片が付着検品で見つかるけが人はなし混入の原因を調査中【香川】 コッペパンはすでに一部の学校などに配送されていたため、センターでは直ちにすべての学校に給