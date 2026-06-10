米誌がスタン・カステンCEOを取材日本ブランドの価値向上に、いまやドジャースは“必要不可欠”なビジネスパートナーとなっているようだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」は9日（日本時間10日）、自社のX（旧ツイッター）を更新。スタン・カステンCEOへの取材で、日本企業が新たに取り組んでいる広告展開が明らかになった。「ドジャース・ネーション」はSNSで「ドジャースのスタン・カステンCEOによると、日本ブランド（