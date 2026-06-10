お笑い芸人・村上ショージ（71）が10日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は楽しい楽しい一日でした」と、俳優や芸術家などとして活動する娘・つみきとの親子2ショットを公開した。【写真】村上ショージ「しあわせでした!!」愛娘・つみきとの“仲良し親子2ショット”村上は「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました流れで友達と合流してあぁ今日にありがとうしあわせでした!!」とつづり、4枚の写