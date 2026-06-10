村上ショージ、愛娘・つみきとの“仲良し親子2ショット”公開 夜にはジミー大西と30年ぶりサシ飲みも「しあわせでした!!」
お笑い芸人・村上ショージ（71）が10日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は楽しい楽しい一日でした」と、俳優や芸術家などとして活動する娘・つみきとの親子2ショットを公開した。
【写真】村上ショージ「しあわせでした!!」愛娘・つみきとの“仲良し親子2ショット”
村上は「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました 流れで友達と合流して あぁ今日にありがとう しあわせでした!!」とつづり、4枚の写真をアップ。向かい合わせで座った娘と仲むつまじくポージングした親子の姿が収められている。
ほかにも、チャーミングな表情をした楽しげな雰囲気が伝わる自身のソロショットや、画家・お笑い芸人のジミー大西（62）との和やかな2ショットなどを披露した。
村上の楽しげな日常のひとときに「貴重なお写真ありがとうございます」「良いなぁ つみきちゃんとデート」「すごい充実された一日だったんですね！」「娘さんと食事楽しそう」などの反響が集まっている。
【写真】村上ショージ「しあわせでした!!」愛娘・つみきとの“仲良し親子2ショット”
村上は「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました 流れで友達と合流して あぁ今日にありがとう しあわせでした!!」とつづり、4枚の写真をアップ。向かい合わせで座った娘と仲むつまじくポージングした親子の姿が収められている。
ほかにも、チャーミングな表情をした楽しげな雰囲気が伝わる自身のソロショットや、画家・お笑い芸人のジミー大西（62）との和やかな2ショットなどを披露した。
村上の楽しげな日常のひとときに「貴重なお写真ありがとうございます」「良いなぁ つみきちゃんとデート」「すごい充実された一日だったんですね！」「娘さんと食事楽しそう」などの反響が集まっている。