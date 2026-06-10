VINIIが、5月にリリースされたばかりの新曲「N/A」をオリジナルの枠組みを広げるバージョン違い3曲と、インスト2曲の計6曲を収録したEPを本日リリースした。なお彼女らは、7月には東京・clubasiaで初の主催ライブ＜VINII presents LIVE “VGM”＞の開催、2026年12月11日にすでに初となるワンマンライブを控えている。◾️EP『N/A』2026年6月10日（水）リリース配信：https://vinii.lnk.to/N_A_ep◾️VINII初