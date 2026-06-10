VINII、新曲「N/A」のバージョン違いを収録したEP本日リリース
VINIIが、5月にリリースされたばかりの新曲「N/A」をオリジナルの枠組みを広げるバージョン違い3曲と、インスト2曲の計6曲を収録したEPを本日リリースした。
なお彼女らは、7月には東京・clubasiaで初の主催ライブ＜VINII presents LIVE “VGM”＞の開催、2026年12月11日にすでに初となるワンマンライブを控えている。
◾️EP『N/A』
2026年6月10日（水）リリース
配信：https://vinii.lnk.to/N_A_ep
◾️VINII初主催企画イベント＜VINII presents LIVE “VGM”＞
2026年7月24日（金）渋谷clubasia
OPEN 18:30 / START 19:00
出演者：VINII / KOMOREBI / and more…
▼チケット
価格：一般 3,500円 / 学割 2,500円
購入URL：https://eplus.jp/vinii-vgm/
※〜7/23（木）23:59まで
◾️ワンマンライブ＜VINII First Oneman Live “VINISM”＞
2026年12月11日（金）渋谷WOMB LIVE
OPEN 18:15 / START 19:00
▼チケット
https://eplus.jp/vinii/
※〜12/10（木）23:59まで