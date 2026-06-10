Nakamura Hakが本日6月10日に、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」を一挙収録した1st CDシングル「ただ美しい呪い」をリリースした。彼女の音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターのみで一発録音され、無修正・無編集なことでも話題を呼んでいる。その録音哲学から、『とんがり帽子のアトリエ』でオンエアされているアニメバージョンも、フル尺の “切り抜き