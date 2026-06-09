このところ、毎年のように猛暑の夏が続いていますが、そんな厳しい暑さ対策として、自治体で学校の体育館へのエアコンの設置が進められています。子どもたちの活動環境はどう変わったのか。また、災害時の避難所として期待される役割は。県内の現状を取材しました。 鳴門市撫養町にある、鳴門市第一中学校。（記者）「こちらの体育館には、このようなエアコンが設置されていて、ひんやりとした空気が感じられます」