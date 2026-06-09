Appleの「WWDC 2026」の基調講演が開かれました。iOSなど各OSの改良点をプラットフォームごとに解説するいつものスタイルではなく、意外に感じた人も多いでしょう。新OSの詳細を解説する代わりに多くの時間を割いて解説されたのが、出遅れが指摘されていたAIまわりの機能を大幅に強化したこと。特に、GoogleのGeminiファミリーの技術を活用し、Apple Intelligenceで日常のiPhoneなどの活用がより便利になります。SiriはSiri AIへと