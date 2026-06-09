【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの神田うのが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】51歳美人タレント「焼き加減が絶妙」たっぷり入った豪華ステーキ弁当◆神田うの、手作り弁当公開神田は「今日はステーキ お弁当」と記し、カットした分厚いステーキがたっぷりと詰められ、卵焼きなどが添えられている弁当を公開。「娘も色々頑張っているからママも頑張れるのです〜」とつづっている