６月９日は「ロックの日」です。県警などが自転車の鍵かけを呼びかけました。 広島駅の北口では６月９日「ロックの日」にあわせて鍵かけなど自転車の安全な利用が呼びかけられました。 県警のほか府中町などで活動するサッカーチーム「ヴァリアモーレ安芸」の選手ら約２０人が自転車の鍵とチラシを配りました。 広島東署 生活安全課 高橋有美巡査部長「まずは鍵をかけること、ワイヤー錠などを併用