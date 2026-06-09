PURPLE BUBBLEの楽曲「ナツメグ」が、TOKYO MXの『第108回 全国⾼等学校野球選⼿権⼤会 東・⻄ 東京⼤会』テーマソングに決定した。新たにレコーディングされた“新録バージョン”がオンエアされる。2025年1⽉に配信リリースされた「ナツメグ」は、キャッチーなメロディーと、⼈⽣を前向きに歩いていくメッセージが歌詞に込められた楽曲だ。今回のテーマソング起用に際して新たに