子どもたちが、めんこやビー玉など昔ながらの遊びを楽しむ体験会が6月9日、徳島中央公園で開かれました。「けん玉」に「だるま落とし」、「おてだま」や「コマ」といった昔の子どもたちが夢中になった遊びの数々。この体験会は、日本の文化や歴史をこどもたちに学んでもらおうと、毎年初夏と秋に徳島城博物館が行っています。9日は、徳島市の南井上にじ色認定こども園と、わかば認定こども園の園児50人が、ボランティアから