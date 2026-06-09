高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）が6月9日、いよいよ最終回を迎える。結局ラストまで明かされることがなかった物語の根幹である、根尾光誠が野本英人（高橋一生・一人二役）に転生することになった階段で突き落とした人物は誰なのか。そして現世のもう一人の根尾光誠がこれほどまでに商店街を苦しめる理由とは何か。他にも転生の真相や、消化不良に終わってい