ニカラグア出身者がマイアミで米国市民権の申請支援を受ける様子を示す2014年の画像/Joe Raedle/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米司法省は8日、全米で17人の市民権を剥奪（はくだつ）する手続きを開始すると発表した。ドナルド・トランプ氏が大統領に返り咲いて以来、米政権は不正に市民権を取得したとみなす外国生まれの市民を標的として、前例のない規模で市民権の剥奪を続けている。当局者は、今回の対象者の中には詐欺