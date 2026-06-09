記事のポイントカプリはヴェルサーチェ売却後、マイケル・コースとジミーチュウの2ブランド体制へ移行し、アクセシブル・ラグジュアリー市場での成長をめざしている。マイケル・コースは値引きやオフプライス販売を抑制し、「売上の質」を重視したブランド再建を進めている。ジミーチュウは1500ドル以下のバッグを拡充して売上を伸ばす一方、利益率低下への対応として収益改善プログラムを推進している。2025年12月にヴェルサーチ