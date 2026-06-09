6月7日早朝から8日早朝にかけて、宇都宮市内でクマの目撃が相次いでいる。驚くべきことは北関東最大の繁華街であるオリオン通り商店街周辺でも出没していることだ。

担当者は「今回の出来事は非常にまれなこと」

東武宇都宮駅のすぐそばにあるオリオン通り商店街は、まさに宇都宮市の中心部。全長280mに渡る全蓋アーケードが設置されていることで、天気に左右されずに買い物などを楽しむことができることから地元民が集うほか、Snow Man主演の映画『おそ松さん』や佐久間大介主演の映画『スペシャルズ』など映画やドラマのロケ地としてもよく使われている。

宇都宮タワーや宇都宮競輪場がある八幡山公園は周辺でクマの目撃があったことで7日に予定されていた「コスプレin八幡山公園」「うさぎとふれあい」「乗馬体験」を中止することを発表。

現在もクマは捕獲されていないことから宇都宮市は8日、市立の全ての小中学校94校をすべて休校にしている。

5月11日、環境省が発表した25年度のクマの出没情報は5万776件。09年度以降で最多となった。

4月に同省が発表した人的被害は被害者が238人。うち死亡が13人で、これまで最も多かった23年度の被害219人、死亡6人を上回るなど、クマによる被害が社会問題になっている。

北関東を代表する繁華街にクマが出没したニュースに驚きを隠せない人が続出しているが、過去にも市街地で目撃された事例はあるのだろうか？ そこで栃木県環境森林部自然環境課野生生物・鳥獣対策班の担当者に話を聞いた。

過去にオリオン通り商店街周辺でのクマの目撃情報があったか？ という質問には、

「今までありません」

と回答。環境森林部自然環境課野生生物・鳥獣対策班が作成した出没マップの位置から考えて、「今のところ1頭と考えています」と語る。

今後、宇都宮以外の市街地でも出没する可能性は十分あるが、もしもクマ対策をしていない街中などで遭遇してしまった場合はどうすればいいのだろうか？

「まずは建物や車など、身を守れる場所に入ることが重要です。写真を撮ろうなどと考えないでください」

今回の目撃情報で、宇都宮市や栃木県に足を運ぶのを躊躇する観光客も多そうだが、

「今回の出来事は非常にまれなことで、今後頻発する可能性は低いと思われます。万が一出会ってしまった場合の対応についての普及を図りながら、推移を見ていきたいと思います」

とのことだった。6月2日にはJR福島駅から約3kmしか離れていない福島市内の事業所でもクマが出没。従業員2人を襲ったあと別の事業所の敷地内でも1人、さらに住宅地でも住民1人を襲い、男女4人がけがをしたばかり。

今やどこに現れてもおかしくないだけに宇都宮や福島でないから安全と思わず、外出する際は歩きスマホなどを極力控えて周囲に注意を払い、自分の身は自分で守るしかないだろう。