6月に入ってもクマの目撃が多い状態が続いています。秋田市土崎地区の住宅地では、8日朝からクマの目撃が相次ぎ、近くの小中学校では保護者による送迎が呼びかけられました。警察や県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、8日午前5時15分ごろ、秋田市土崎港北2丁目のスーパーなどが立ち並ぶ住宅地の一角でクマ1頭が目撃されました。周辺ではその後もクマの目撃情報が相次いで寄せられています