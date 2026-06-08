高校スポーツの祭典、県高校総体は最終日の6月8日も各競技で熱戦が繰り広げられました。サッカー男子決勝は、1点を争う好ゲームとなりました。男子サッカー決勝は、準決勝で11連覇中の徳島市立を破った青のユニフォーム・鳴門と、オレンジのユニフォーム・徳島商業が対戦しました。鳴門の1点リードで迎えた後半26分。徳島商業はDFの土居が相手ペナルティエリア内で倒され、PKを獲得。こ