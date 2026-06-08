画像は岡田結実さんの公式YouTubeチャンネルよりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。なんとあの人気タレントの岡田結実さんがご自身のYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが入ってきましたよ！！久々に岡田さんを見たような気がするのですが、どうやらご結婚、そしてご出産もされた事を動画の中で報告されていました。これは色々とおめでたいですね！！詳細を書いておくと、2025年4月3