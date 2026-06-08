阿南市の陸上自衛隊徳島駐屯地が6月7日一般公開され、空砲を使った模擬訓練などが披露されました。この催しは、阿南市那賀川町の陸上自衛隊徳島駐屯地の開設14周年を記念して行われました。はじめに、機動戦闘車や装甲車など約20台の自衛隊車両が、駐屯地のグラウンドを進む観閲行進が行われました。「空砲」続いて行われた「模擬戦闘訓練」では、大砲や小銃の空砲が鳴り響くなか、武装した隊員が攻め込む様子が披露され、来場者は