YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「映画の先行上映のカラクリ #マイケル」を公開した。映画『マイケル』のIMAX限定先行上映を例に挙げながら、映画会社が先行上映を行う本当の目的と巧妙な興行戦略について解説している。 映画を公開するにあたり、映画会社にとって最も重要なのは公開初週の動員数である。「初登場1位」や「興行収入何億円突破」といった初週の実績そのものが最大の宣伝となり、観るか迷