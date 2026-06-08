7月18日（土）にトークライブの開催が決定した『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ。』。今回は番組パーソナリティの笑福亭鉄瓶さん（以下、鉄瓶）、桂佐ん吉さん（以下、佐ん吉）、そして番組の立役者である上ノ薗公秀プロデューサー（以下、上ノ薗P）にインタビューを敢行。前編（番組編）では、コロコロラジオが始まったきっかけや、パーソナリティとPとの出会いなどを中心に話していただいた