エイチームホールディングスは軟調。年初来安値を更新した。前週末５日取引終了後、第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算を発表。売上高は１７２億４２００万円（前年同期比４．０％減）、純利益は３億４３００万円（同６６．１％減）だった。子会社の譲渡による影響や、一部事業の減収に伴う減益要因などがあった。暗号資産評価損の計上も響いた。 出所：MINKABU PRESS