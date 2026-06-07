学情は2026年5月12日、企業・団体の人事担当者を対象に行った「キャリア採用の対象についての調査」の結果を発表した。キャリア採用、20代後半〜30代前半が主力ターゲットに調査では、キャリア採用の対象となる年齢層を聞いたところ（複数回答可）、「20代後半」が85.8％で最多となった。続いて「30代前半」が80.0％、「20代前半」が68.7％、「30代後半」が60.4％と続いた。一方で、40代は45.1％、50代は15.3％、60代以上は2.2％と