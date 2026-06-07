斎藤佑樹さん、神宮球場のマウンドに登場プロ野球交流戦で始球式のマウンドに立った“ハンカチ王子”こと斎藤佑樹さんの手元にファンの注目が集まっている。ファンから「どうやってゲットしたんや」「あまりにもエモすぎる」とコメントが寄せられた。斎藤さんは6日、神宮球場で行われたヤクルト―日本ハムの交流戦で始球式を務めた。この日が38歳の誕生日。早実高の後輩にあたる日本ハムの清宮幸太郎を打席に迎え、ノーバウン