銀河の間に広がる巨大な空隙である「ボイド」が、宇宙の謎を解く手がかりとして注目されている。ダークエネルギーの正体や、宇宙膨張速度をめぐる「ハッブルテンション」といった難問に迫る鍵として期待されているのだ。