【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS」が発表された。 これまで「『New VIRTUA FIGHTER』Project」として開発が進められていた「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS」が正式発表。タイトルの「VI」がハイライトされ