【SUMMER GAME FEST 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて「FINAL FANTASY VII REVELATION（ファイナルファンタジーVII リベレーション）」が発表された。 本作はスクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジーVII」リメイクシリーズの第3作目にあたる作品。1997年に発売された「ファイナルファンタジ&#