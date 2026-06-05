＜私は義母の世話係？＞「関わらないって決めたの！」息子である夫を当事者にする決断【第4話まんが】
私はミカ。まもなく賃貸マンションを退去して、夫トモヤの単身赴任先へ引っ越す予定です。しかし近居の義母が「遠くへ行くなんて許さない、きちんと自分の面倒を見るのが嫁の義務だ」と怒り出しました。夫は義母の対応に困り果て、「数か月残って面倒をみてはどうか」と提案してきます。すると実家の母には「ミカが手助けするかぎり、トモヤくんはこの先もずっと丸投げしてくる」と指摘されます。私はもう義母の問題を背負わないことに決めました。
私が引き受けてしまうから、夫は当事者意識を持てないままなのです。私は「もう関わらない」と夫にきっぱり言い渡し、義母からの連絡手段を絶ちました。すると……代わりに義母の怒りを受け止めることになったのは夫でした。
「母さんがこんなに理不尽だったなんて……」そうつぶやく夫の声は疲れていて、ようやく私の苦労を理解してくれたように思いました。夫は義母の主張を受け止め、一人でも安心して暮らしていけるよう環境を整えはじめたそうです。
私は義母の電話番号を着信拒否し、アカウントもブロックしました。引っ越しに向けて予定どおり、淡々と準備を進めることにしたのです。その結果、義母の怒りは夫がすべて受け止めることに……。そうして当事者となったことで、夫もようやく自分ごととして考えて反省してくれました。
もとから「嫁だから」という理由で尽くす義務はないし、実子である夫が責任を持つのは当然です。私が思い切ってきっぱり拒否したことで、事態が良い方へ向かいはじめたように思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私が引き受けてしまうから、夫は当事者意識を持てないままなのです。私は「もう関わらない」と夫にきっぱり言い渡し、義母からの連絡手段を絶ちました。すると……代わりに義母の怒りを受け止めることになったのは夫でした。
「母さんがこんなに理不尽だったなんて……」そうつぶやく夫の声は疲れていて、ようやく私の苦労を理解してくれたように思いました。夫は義母の主張を受け止め、一人でも安心して暮らしていけるよう環境を整えはじめたそうです。
私は義母の電話番号を着信拒否し、アカウントもブロックしました。引っ越しに向けて予定どおり、淡々と準備を進めることにしたのです。その結果、義母の怒りは夫がすべて受け止めることに……。そうして当事者となったことで、夫もようやく自分ごととして考えて反省してくれました。
もとから「嫁だから」という理由で尽くす義務はないし、実子である夫が責任を持つのは当然です。私が思い切ってきっぱり拒否したことで、事態が良い方へ向かいはじめたように思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子