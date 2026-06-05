ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として上質なリラックスウェア「綿麻シリーズ」を6月5日から順次、発売します。シャツ、イージーパンツ、シャツコートの3種類がラインアップされています。【えっ？】かわいい！コンビニエンスウェア“新作”「ブラウェア」「アウターTシャツ」も全部見る！シャツ、イージーパンツ、シャツコートは「くろ」と一部地域で「